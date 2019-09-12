В Казани у активиста Навального банковская карта ушла в минус на 75 млн рублей

В Казани у координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева был арестован счет его банковской карты, баланс ушел в минус на 75 млн рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Накануне обыски по делу об отмывании денег фондом политика Алексея Навального обыски прошли, в частности, у казанских активистов - координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова.

Казанские активисты были допрошены в качестве свидетелей, от дачи показаний они отказались.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег, которое следственный комитет возбудил против Фонда борьбы с коррупцией в начале августа. По версии следствия, ФБК мог легализовать около 1 млрд рублей, полученных преступным путем.