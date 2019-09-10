В Казани силовики пришли в офис политика Алексея Навального

В Казани, равно как и в почти трех десятка городов России, сегодня утром начались обыски в штабе политика Алексея Навального, написал в Twitter глава сети штабов Леонид Волков.

По его данным, обыски идут в, частности, в Петербурге, Краснодаре, Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Липецке, Казани, Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Пензе, Оренбурге, Кургане, Саратове, Балакове, Красноярске, Челябинске, Белгороде, Томске, Тамбове.

Сотрудники СК ведут обыски у координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой и у активиста штаба Олега Емельянова, сообщил "Интерфаксу" сотрудник штаба Данил Нургалеев. По его словам, следователи также пришли с обыском к руководителю движения "Голос" в Татарстане Михаилу Тихонову.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег, которое следственный комитет возбудил против Фонда борьбы с коррупцией в начале августа. По версии следствия, ФБК мог легализовать около 1 млрд рублей, полученных преступным путем.