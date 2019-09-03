В Казани принесли пакеты с едой бездомному из скандального видео с близняшками

В Казани накануне принесли пакеты с едой бездомному, которого сняли в скандальном видеоролике блогеры Аделя и Алина Фатхеевы.

Напомним, на видео, снятом в рамках конкурса, близняшки покупают у курьера "Яндекс.Еды" роллы и кормят ими бездомного, сидящего на улице в кресле-каталке. Пользователи Сети раскритиковали видеоролик, так как сочли его лицемерным из-за того, что сами сестры известны во многом благодаря откровенным фотосессиям.

После появления видео бездомному начали приносить еду.