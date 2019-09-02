В Сети раскритиковали видео с казанскими близняшками, кормящими бездомного

В Интернете раскритиковали видеоролик казанских сестер Адели и Алины Фатхеевых, которые кормят роллами бездомного, видео было снято в рамках конкурса "Нам не всё равно",

На записи близняшки покупают у курьера "Яндекс.Еды" роллы и кормят ими бездомного, сидящего на улице в кресле-каталке. В подписи к видео говорится: "Каждый день мы видим на улице людей, нуждающихся в помощи. Нам ведь всем по силам обратить на них внимание? Не проходите мимо... Да, бездомные котики — это, может быть, милее, но людям тоже нужна наша помощь, поддержка. И нам не всё равно!".

Пользователи Сети раскритиковали видеоролик, так как сочли его лицемерным, так как сами сестры известны во многом благодаря откровенным фотосессиям.

Сейчас в посте в Instagram с неоднозначным видео комментарии закрыты.

В компании "Яндекс.Еда", как передает радиостанция "Говорит Москва", опровергли сообщения, что они имеют хоть какое-либо отношение к видео.

Напомним, ранее сестры снялись в откровенной фотосессии на набережной для блогера Амирана Сардарова.