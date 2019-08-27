В Татарстане жителям, пришедшим на выборы, первым обновят дворы на 50 млрд руб

В Татарстане жители, пришедшие на выборы депутатов в Госсовет РТ, смогут проголосовать за благоустройство своего двора, сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Сначала представители партии "Единая Россия" в день голосования 8 сентября узнают в ходе опроса и анкетирования во дворах, что именно они хотят изменить в своем дворе. Участвовать в программе будут дворы домов, построенных до 2014 года включительно, нуждающиеся в благоустройстве. Ящики, куда можно будет положить анкеты, поставят в тех же зданиях, где пройдет голосование за депутатов Госсовета РТ.

Анкеты будут раздаваться со 2 по 6 сентября, их нужно будет взять с собой на избирательный участок. При этом анкету можно будет заполнить и сразу там, волонтеры дадут пустой бланк на месте.

В анкете нужно будет указать вид благоустройства, который необходим больше всего, соответственно, у активных жителей Казани скорее обновят дворы.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал направить на ремонт дворов 50 млрд рублей, деньги будут направлены в рамках программы "Наш двор" с 2020 по 2023 годы.