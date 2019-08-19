«Все заставлено машинами»: Минниханов пообещал миллиарды на развитие дворов

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал направить на ремонт дворов 50 млрд рублей, деньги будут направлены в рамках программы "Наш двор" с 2020 по 2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минниханова.

Сегодня в республике реализуется несколько программ, целью которых является развитие жилищного комплекса, здравоохранения, образования, дорожного строительства, развития общественных пространств.

- Сегодня мы 30 процентов дворов привели в порядок, выделяли определенные суммы, но они недостаточны. Наши граждане, выходя на улицу, первым дело видят свой двор. Мы в последние годы привели в порядок общественные пространства: парки и скверы, набережную. Но, когда тебе во дворе присесть негде, все заставлено машинами, это неприятно, - заметил Минниханов.

На первом этапе будет проведено массовое анкетирование, чтобы каждый смог высказаться о развитии своего двора, анкетирование пройдет на избирательных участках 8 сентября, параллельно с выборами депутатов Государственного Совета РТ.