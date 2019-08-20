Медведев в Казани рассказал о своей учебе в школе без смартфонов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне на встрече со школьниками из Казанского техникума информационных технологий и связи рассказал, как он сам учился в школе, где не было никаких смартфонов. Об этом сообщает ТАСС.

- Я, конечно, в вашем возрасте занимался совсем другими технологиями, потому что ничего подобного не было... Не было ни одной электронно-вычислительной машины, как это тогда называлось, а когда я поступал в школу даже не было ни одного калькулятора... Я уже не говорю про телефоны, умные часы или что-то подобное, - заявил Медведев.

По его словам, в те годы мальчики работали в школах на "стареньких" станках, а девочки на других уроках шили и готовили.

Напомним, Медведев после побывал на Церемонии открытия WorldSkills 2019, там он заявили, что это движение принесло в Россию энергию для создания современного образования, интерес к профессиям, умение применять теорию на практике.