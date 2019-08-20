В Казани прошла Церемония открытия WorldSkills 2019

В Казани накануне вечером прошла Церемония открытия WorldSkills 2019, трансляция велась на телеканале ТНВ.

На церемонии перед гостями выступил робот-андроид по имени София и испекли хлеб.

Присутствующий на Церемонии премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что движение принесло в Россию энергию для создания современного образования, интерес к профессиям, умение применять теорию на практике.

Уже после представители WorldSkills опубликовали в Instagram видео с лучшими моментами церемонии открытия.