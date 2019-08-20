В Нижнекамске мужчина пригрозил выложить фото девушки, отказавшейся от свидания

В Нижнекамске будут судить мужчину, который, как считает следствие, угрожал знакомой выложить в соцсети ее интимные фото после отказа от свидания. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По версии следствия, в декабре 2017 года подсудимый в WhatsApp написал девушке сообщение с предложением встретиться, на которое она ответила отказом, после этого он пригрозил выложить в Интернет ее интимные фото, также потребовав от нее 50 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", мужчина признал свою вину.