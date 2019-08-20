Фишман показала, как авторы скандальных граффити у Кабана сами их стирают

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова накануне запустила в Instagram прямой эфир, в ходе которого показала, как авто скандальных граффити на набережной озера Кабан сами их стирают.

Напомним, общий размер ущерба, нанесенный вандалами набережной озера Кабан в Казани, составил 387 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 23-летний житель Самары Дмитрий Чернов, который познакомился в Интернете с двумя парнями. В ходе прогулки он решил оставить рисунки на память о своем пребывании в Казани, в тот момент он был пьян.

- Искренне раскаиваюсь в том, что сделал. Впредь обещают такого не делать, - заявил на видео Дмитрий Чернов.