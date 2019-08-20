Стала известна сумма ущерба, нанесенного вандалами набережной Кабана

Общий размер ущерба, нанесенный вандалами набережной озера Кабан в Казани, составил 387 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Напомним, подозреваемым оказался 23-летний житель Самары Дмитрий Чернов, который познакомился в Интернете с двумя парнями. В ходе прогулки он решил оставить рисунки на память о своем пребывании в Казани, в тот момент он был пьян.

Парень разрисовал информационные стенды, лавочки и электрощитовую коробку, ему грозит штраф в 40 тысяч рублей и исправительные работы. Два его знакомых проходят свидетелями.