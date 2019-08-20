В Татарстане закрыли дело о полуголых фото завуча школы

В Набережных Челнах Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении завуча школы в Малошильнинском сельском, которая попала в скандал с голыми фотографиями, передает chelny-biz.ru.

Такое решение принято, так как не определена личность обвиняемого. Однако, по некоторым данным, поиски пользователя, выставившего компрометирующие фотографии педагога, продолжаются.

Решение о продолжении профессиональной деятельности завуча на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее в пригороде Набережных Челнов ученикам и их родителям начали приходить обнаженные фото их завуча, которые она ранее прислала знакомому в Сети. Сама завуч рассказала, что она познакомилась в соцсетях с парнем, которому прислала несколько своих обнаженных фотографий. В итоге страницу девушки якобы взломали, а снимки были разосланы ее знакомым, друзьям, школьникам.

Родители учеников написали обращение в Прокуратуру РТ, Минпросвещения РФ и другие инстанции с просьбой разобраться в ситуации.

Вот выдержки из их письма:

- 11 февраля нашим детям по соцсетям начали приходить фотографии завуча… в обнаженном виде. Мы этим фактом были очень недовольны и попросили разобраться в этом директора Малошильнинской СОШ Хаматшина Р. Родительский комитет организовал собрание 21 февраля, на котором большая часть родителей (90%) выступила с просьбой отстранить завуча от работы, но до сих пор никаких действий от директора и администрации Тукаевского района не последовало… 7 марта в школе прошло совещание с участием начальника управления образования Мухаметзяновой А., заместителя главы Тукаевского района Закирова Р. и главы Малошильнинского сельского поселения Даутова А., на которое пригласили представителей родительского комитета школы. Нас обвинили в том, что учителя, наши дети и мы, родители, занимаемся распространением информации. И приказали молчать об инциденте. <…> Также до нас дошли сведения, что на уроках родного языка этот учитель разговаривает с детьми на отвлеченные темы. Например, кто такая замужняя женщина и незамужняя, кто такая девственница… Детям очень тяжело учиться в сложившейся обстановке. Они не знают, как реагировать на этого учителя....