Стало известно имя одного из подозреваемых по делу о вандализме у Кабана

Стало известно имя одного из подозреваемых по делу о вандализме на набережной озера Кабан, им оказался 23-летний Дмитрий Чернов из Самары. Информацию СМИ подтвердил источник портала.

Житель Самары, проживающий в Казани на улице Адоратского, пока что является единственным подозреваемым. В Самаре он работает рабочим местной компании "Госфинанс".

Самарцу грозит штраф до 40 тыс рублей, до 60 часов обязательных или до года исправительных работ.

Напомним, подозреваемый вместе с двумя друзьями сначала разрисовали информационную тумбу на набережной, а на обратном пути пинком скинули в озеро мешки с мусором, это все случилось в ночь на субботу, 17 августа.