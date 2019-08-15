Появилось видео с вандалами, изуродовавшими набережную озера Кабан

Появилось видео, как трое парней изуродовали набережную озера Кабан, запись выложила в Instagram помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

На кадрах видно, как трое подозреваемых разрисовывают информационную тумбу на набережной, а на обратном пути пинком скинули в озеро мешки с мусором, это все случилось в ночь на субботу, 17 августа.

На следующий день авторы граффити были задержаны, было возбуждено уголовное дело о вандализме.

Фишман-Бекмамбетова предложила в качестве наказания отправить их на пару недель убирать парки с "ГорВодЗеленХозом".