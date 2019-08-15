В Казани нашли вандалов, изуродовавших набережную озера Кабан

В Казани полиция задержала подозреваемых в вандализме на набережной озера Кабан, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

- Подозреваемых задержали. Ими оказались трое парней в возрасте 18, 23 и 24 лет. Свою вину они признали целиком. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции, уточнив, что сейчас выясняется роль каждого из задержанных молодых людей в акте вандализма.

Напомним, накануне ночью на набережной озера Кабан вандалы изрисовали информационные стенды, лавочки и электрощитовую коробку. Был начат поиск подозреваемых.

Благоустройство озеро Кабан началось в 2015 году, а первая очередь завершилась в июне 2018 года.