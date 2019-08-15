Вандалы изуродовали набережную озера Кабан. Казанцев просят помочь найти авторов

Сегодня ночью на набережной озера Кабан вандалы изрисовали информационные стенды, лавочки и электрощитовую коробку. Об этом на своей странице в Instagram сообщила помощница президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

- Мое сердце разбито! Помогите, пожалуйста, найти «авторов» по почерку, - обратилась Фишман к своим подписчикам.

Напомним, благоустройство озеро Кабан началось в 2015 году, а первая очередь завершилась в июне 2018 года. В настоящее время на набережной проходят многочисленные культурные и спортивные мероприятия.