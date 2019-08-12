В Казани на остановках отключились информационные табло

В Казани на всех остановках отключились информационные табло, причина - отключение электричества. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Электричество было планово отключено на подстанции с 7 часов утра, отключение продлится до 20.00 13 августа. Из-за отсутствия электричества не работает автоматизированная система диспетчерского управления и обеспечения безопасного функционирования пассажирского транспорта Казани, из-за чего и не работаю табло.

Ранее сообщалось, что в Казани число электронных информационных табло вырастет до 303 штук. При этом всего в городе насчитывается около 1300 остановок.