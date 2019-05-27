В Казани инфотабло установят еще на 70 остановках

В Казани еще на 70 остановках появятся новые информационные табло с данными о времени прибытия общественного транспорта, сообщается на официальном портале мэрии города.

На сегодня такие табло есть на всех крупных остановках города, новые табло устанавливают в отдаленных районах и поселках города. К примеру, новое табло заработало на остановке «поселок Мирный» Приволжского района.

Всего в Казани установлено 233 электронных информационных табло, к середине июля их число вырастет до 303 штук. При этом всего в городе насчитывается около 1300 остановок.

- На табло всегда отображается реальный прогноз появления транспорта, его точность – до 20 секунд. Когда на табло загорается цифра «0» – автобус уже стоит рядом с остановкой, - сообщил директор МКУ «Организация пассажирских перевозок» Евгений Попов.

В ближайшее время такие табло появятся на остановках в поселках Радужный, Петровский и других.