Опасные химикаты, из-за которых перекрывали трассу под Казанью, попали на почву

Опасное вещество тригонокс, из-за испарения которого накануне перекрывали трассу М7 под Казанью, попало на почву, сообщает "Бизнес Online".

По данным Минэкологии РТ были взяты пробы на месте утечки вещества, в частности, провели анализ воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории по 15 показателям, превышений не выявлено.

Взятые близ места ЧП пробы почвы проанализируют на содержание органического вещества и токсичность. Результаты будут готовы через 2 недели.

Напомним, накануне днем из-за технической неисправности в автоцистерне, ехавшей из Бельгии в Стерлитамак, начал испаряться тригонокс - опасное вещество, воздействующее на центральную нервную систему. Дорогу перекрыли, был организован объезд участка, после приступили к ликвидации последствия происшествия.