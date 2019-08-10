Под Казанью из-за утечки опасного вещества перекрыта трасса М7

В Татарстане в Пестречинском районе у поселения Званка перекрыли трассу М7 из-за утечки опасного вещества из автоцистерны, перевозившей тригонокс. Об этом сообщили в МЧС по РТ. Был организован объезд опасного участка.

Примерно в 11 часов поступило сообщение, что на 829 км автодороги М-7 остановилась автоцистерна, перевозящая тригонокс, из-за поломки холодильника идет утечка в виде испарения. Тягач отцепили от автоцистерны и перегнали на безопасное расстояние.

Было принято решение перекрыть трассу, на место доставили песок для создания обвалования вокруг автоцистерны. Угрозы для населения нет.

Кстати



Тригонокс - представляет собой бесцветную жидкость, способную перегоняться при атмосферном давлении. От сильного трения и удара способен взрываться. При воздействии на кожу вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению. При попадании в организм действует на центральную нервную систему.