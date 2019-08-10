Под Казанью открыли движение на трассе, где случилась утечка опасного вещества

Под Казанью в Пестречинском районе РТ открыли движение по трассе М7 после того, как ликвидировали утечку опасного вещества из автоцистерны. Об этом сообщили в МЧС по РТ.

- Утечка опасного вещества прекращена, работы по ликвидации последствий утечки завершены, движение по трассе М7 восстановлено в обе стороны, — отметили в МЧС.

Напомним, сегодня днем из-за технической неисправности в автоцистерне, ехавшей из Бельгии в Стерлитамак, начал испаряться тригонокс - опасное вещество, воздействующее на центральную нервную систему. Дорогу перекрыли, был организован объезд участка, после приступили к ликвидации последствия происшествия.