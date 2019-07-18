В Татарстане задержали подозреваемого в изнасиловании девушки

В Нижнекамске был задержан 37-летний житель города, подозреваемый в изнасиловании и ограблении 28-летней девушки, информацию подтвердил источник портала.

Напомним, около 3 часов ночи 15 июля неподалеку от дома №84а по проспекту Мира мужчина, угрожая девушке, напал на нее и изнасиловал. Также он отобрал у нее 300 рублей и банковскую карту, а после он снял с нее 1500 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Разбой".

- Накануне был задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в преступлении, - сообщили порталу.

Идет расследование.