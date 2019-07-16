В Татарстане ищут неизвестного, изнасиловавшего девушку

В Нижнекамске ночью 15 июля неизвестный изнасиловал и ограбил 28-летнюю девушку, его объявили в розыск. Информацию УВД города подтвердил источник портала.

Преступление случилось около 3 часов ночи неподалеку от дома №84а по проспекту Мира.

- Неизвестный, угрожая девушке, предварительно находящейся в состоянии алкогольного опьянения, напал на нее и изнасиловал. Также он отобрал у нее 300 рублей и банковскую карту, а после он снял с нее 1500 рублей, - сообщили порталу.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Разбой".

Приметы нападавшего: на вид 35 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, лысоват, нос с горбинкой.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о нападавшем, позвонить в полицию телефонам: 8- 999-758-36-09 или 02.