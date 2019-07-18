В лагере для детей из Татарстана запретили песни Бузовой и Face

В детском лагере «Черноморец» в Краснодарском крае, где отдыхают дети из Татарстана, вывесили список музыкантов и исполнителей, запрещенных к прослушиванию, фото появилось в Telegram-каналах.

Среди запрещенных исполнителей присутствуют Элджей, Ольга Бузова, группа «Ленинград», ЛСП, «Пошлая молли» и ряд других.

По словам помощника министра по делам молодежи РТ Алсу Саетовой, это исключительно инициатива педсостава лагеря, которая никак не согласована с министерством. Она уточнила, что выступает за то, чтобы молодежь сама выбирала, что слушать, в ведомстве попросили убрать список из лагеря.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре назвали причину заражения детей из Татарстана в детском лагере «Лучистый» в Крыму, переносчиками норовируса стали сотрудники столовой. Отмечается, что все работники лагеря направлены на консультацию и лечение. В столовой с 17 июля работает дополнительный персонал. В больницах с признаками отравления оказались 57 человек — 52 ребенка и пять вожатых.