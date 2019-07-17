В РТ арестовали тренера спортшколы по делу о групповом изнасиловании в туалете

В Набережных Челнах арестовали 27-летнего тренера спортивной школы «Строитель» по делу о групповом изнасиловании. Как сообщили в пресс-службе набережночелнинского городского суда, мужчина будет находиться под стражей до 15 сентября.

Напомним, инцидент произошел 2 марта в популярном среди молодежи клубе TRAP CITY MAFIA, который расположен в 36-м комплексе города. Группа парней надругалась над 23-летней девушкой в туалете.

Подозреваемых задержали благодаря камерам видеонаблюдения. Ими оказались пять молодых людей разных возрастов: двое работников этого же кафе, тренер детской спортивной школы и двое рабочих.