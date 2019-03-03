В Татарстане пятеро парней надругались над девушкой в туалете кафе

В Набережных Челнах пятеро парней в возрасте от 18 до 26 лет надругались над 23-летней девушкой в кабинке туалета кафе, сообщают "Челнинские известия".
2 марта в одном из кафе города в период с 4:00 до 6:00 двое работников этого же кафе, тренер детской спортивной школы и двое рабочих надругались над девушкой, обнаружить подозреваемых удалось благодаря записи камеры видеонаблюдения.
По данному факту в Набережных Челнах проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.
комментарии
Если бы она орала, идя туда, работники кафе сразу бы ментовку вызвали.
Значит сама согласилась идти.
Всё по согласию. И захотела стать шурыгиной, чтоб миллион стрясти.