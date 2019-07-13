В Казани еще в 10 автобусах установили бесплатный Wi-Fi интернет

В Казани на десяти автобусах маршрутов №18 и №22 появился бесплатный доступ к Интернету через Wi-Fi, сообщили ProKazan.ru в компании, занимающейся установкой.

По словам представителя компании, Wi-Fi появился с 1 июля.

- Наше оборудование показывает авторизацию пользователей в сети, и наши знаки с геолокацией наклеены в 6 местах автобусов. Мы планируем увеличивать объемы по обеспечению Wi-Fi в общественном транспорте, - сообщили ProKazan.ru.

Представитель компании уточнил статистику использования интернетом в автобуса. По его словам, ограничения на скачивание нет, все зависит от количества пользователей в сети. Сейчас в среднем Wi-Fi пользуется от 30 до 50 пассажиров, по времени от 10 до 20 минут.

- Показатель средний, так как не все еще знают о наличии сети, но наши знаки там стоят внутри и снаружи, - сообщили порталу.

Напомним, в 2016 году стало известно, что в некоторых казанских автобусах заработал Wi-Fi, корреспондент портала ProKazan.ru решил испытать это "нововведение" на себе, прокатившись на автобусе номер 22. Говорилось, что автобусы с заветным wi-fi (а их всего лишь одна штука на каждый маршрут) можно отличить от обычных благодаря круглой зеленой наклейке с надписью "wi-fi", которая располагается внутри, на стене, сразу за кабиной водителя.