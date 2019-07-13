«Все кресла в салоне повылетали»: подробности ДТП с 6 погибшими в автобусе из РТ

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал подробности ДТП с автобусом из Набережных Челнов, где погибли шесть человек, в опрокинувшемся в кювет автобусе, по его словам, повылетали все кресла.

- Автобус иностранного производства. Все кресла в салоне повылетали, пассажиры были не пристегнуты. И очередной факт, от которого волосы дыбом: водитель 18 раз привлекался к административной ответственности в основном за превышение скорости. Вот такие люди ездят, и вот чем все это заканчивается, - заявил Хабиров.

Он уточнил, что дорога на месте ДТП была хорошая.

- Да, были сложные условия погодные, но для этого есть мозги, чтобы не гонять в ливень по трассе, - заметил Радий Хабиров.

В результате аварии погибли шесть человек. Все погибшие – из Набережных Челнов. Они возвращались домой после сплава.

Список погибших:

Садреева А.Р., 1992 г.р.;

Юсупов И.И., 1986 г.р.;

Исламов Г.Ф., 1991 г.р.;

Сутормин Б.В., 1995 г.р.;

Гарифуллина А.М., 1966 г.р.;

Тимофеев Е.А., 1984 г.р.

Всего госпитализированы 15 человек. Семь человек – в 21-ю горбольницу Уфы, из них один человек находится в тяжёлом состоянии, шесть – в состоянии средней степени тяжести. Ещё семь человек в состоянии средней степени тяжести находятся в 22-й горбольнице Уфы. Ребёнок 2006 года рождения госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу Башкирии в состоянии средней степени тяжести.