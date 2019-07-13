Автобус из Татарстана перевернулся в Башкирии: пятеро погибших

В Башкирии на трассе Уфа — Белорецк автобус из Татарстана с 39 пассажирами съехал в кювет, в результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщает местный портал Ufa1. Еще десять человек получили ранения.

По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел вечером 14 июля. Автобус King Long XMQ съехал в кювет на 54 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк.

Автобус с туристами из Татарстана ехал из Миндегулово Бурзянского района в Набережные Челны. На месте работают сотрудники специальных служб.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.