Стали известны подробности задержания подозреваемого в убийстве стюардессы из РТ

В МВД сообщили подробности задержания 25-летнего подозреваемого в убийстве стюардессы из Набережных Челнов в Москве, выяснилось, что он пытался напасть с ножом на полицейских.

Полицейские в ходе расследования дела выяснили, что мужчина может находиться в Балашихе, но квартира оказалась пустой. Далее стало известно, что подозреваемый будет находиться на западе Москвы в районе метро Университет, туда направились полицейские.

При задержании подозреваемый пытался напасть с ножом на полицейских, в результате один из них выстрелил из пистолета в воздух.

На записи из отдела полиции видно, как подозреваемый сообщил, что убийство произошло после ссоры.

- Ругань... А дальше она начала громче и громче говорить, и у меня просто крышу сорвало, - сказал он.

Тело стюардессы было найдено в ванной в одном из номеров отеля Vnukovo Village в Новой Москве. Известно, что девушка проживала в отеле с молодым человеком, с которым останавливалась там несколько раз. Тело было обнаружено горничной. На нем были зафиксированы следы удушения.