23-летнюю стюардессу из Набережных Челнов задушили в гостинице в Москве

В отеле "Внуково-Вилладж" в Новой Москвы задушили 23-летнюю стюардессу из Набережных Челнов, об этом сообщается в Telegram-канале "Life Shot".

В Москву, по словам знакомой погибшей, девушка переехала около 3 месяцев назад, она работала в чартерной авиакомпании "I FLY". Перед устройством на работу ей понравилось, что стюардессы отдыхают во время перерыва между перелетами.

Сегодня утром девушка была найдена задушенной в ванной, в убийстве подозревают парня погибшей, который в день убийства продлил номер, а после уехал из гостиницы.

По данному факту возбуждено дело, следователи ведут расследование.