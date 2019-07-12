В Министерстве образования РТ ответили на сообщения о самозанятых школьниках

В Министерстве образования и науки РТ прокомментировал сообщения, что родительский комитет одной из школ попросил зарегистрировать детей в качестве самозанятых, в ведомстве ответили, что жалоб и обращений по вопросу регистрации школьников в качестве самозанятых не поступали.

- Нужно отметить, что решение о регистрации в качестве «самозанятого» является добровольным, - сообщили ProKazan.ru в ведомстве.

Также там отметили, что школьник может становиться самознятым, если он вступил в брак, у него есть письменное согласие законных представителей, либо он был объявлен полностью дееспособным.

- С точки зрения законодательства препятствий для регистрации несовершеннолетних граждан в качестве «самозанятых» нет. Кроме того, подобная форма занятости является возможностью для школьников развить свои предпринимательские способности, навыки финансовой грамотности, а также реализовать свои знания и умения в различных компетенциях, - уточнили в ведомстве.

В прокуратуре РТ сообщили, что в курсе обеспокоенности родителей, однако поводов для вмешательства надзорного ведомства пока нет. Но в случае, если такие обращения перерастут в давление на родителей или детей, необходимо обращаться в прокуратуру.