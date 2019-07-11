Соцсети: в Татарстане школьников заставляют регистрироваться самозанятыми

В Татарстане родительский комитет одной из школ попросил зарегистрировать детей в качестве самозанятых.

- Родительский комитет нашего класса оповестил нас (или озадачил — как правильно назвать не знаю). В общем, просят зарегистрировать наших детей в госуслугах как самозанятых. Мотивируя это тем что многим (7 класс) уже 14 лет, они получили паспорт и ВОЗМОЖНО!!! подрабатывают, - говорится в сообщении.

ProKazan.ru направил запрос в Министерство образования РТ.

С Нового года в Татарстане введен эксперимент. Суть закона в следующем: для тех, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Для уплаты налогов нужно скачать мобильное приложение "Мой налог", зарегистрироваться в системе и отправлять платежи согласно графику.

На этот режим смогут перейти самозанятые с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), у которых нет работодателя и наемных работников, но имеют доходы от использования имущества.