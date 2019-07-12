Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы из Татарстана

Полиция накануне задержала подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы из Набережных Челнов, которая на днях была найдена задушенной в отеле Москвы. Об этом сообщили в МВД РФ.

25-летний Никита Денин был задержан в поселении Картмазово Новой Москвы. По его словам, он убил девушку из неосторожности на фоне ревности в ходе ссоры.

Тело стюардессы было найдено в ванной в одном из номеров отеля Vnukovo Village в Новой Москве. Известно, что девушка проживала в отеле с молодым человеком, с которым останавливалась там несколько раз. Тело было обнаружено горничной. На нем были зафиксированы следы удушения.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад у нее погиб брат, прыгавший через скамейку. Трагическая история с ее братом случилась 18 мая 2017 года. Мальчик прыгал через скамейку, упал и ударился головой о бетонную мусорку, от полученной травмы он скончался.