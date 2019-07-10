В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на СК.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено не в отношении конкретных людей, а по факту.

Напомним, по словам мужчины, 8 мая в гости к его знакомому ворвались сотрудники ОМВД по Нурлатскому району Динар и Ленар Гафиятовы, обвинив мужчин в ограблении магазина. Сначала они доставили их в отдел, а затем Идриса увезли на ферму своего отца в село Новое Демкино соседнего Аксубаевского района, где заставили ухаживать за скотом и выполнять другую грязную работу.

В таком режиме мужчина работал с 8 по 28 мая, после благодаря помощи сестры ему удалось освободиться.