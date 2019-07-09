В Татарстане мужчина рассказал, как жил в рабстве у семьи полицейских

Житель Нурлатского района Татарстана 47-летний Идрис Садыков из села Чулпаново рассказал, как несколько недель жил в рабстве у семьи полицейских, по данному факту он написал заявление в Следственный комитет. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Все началось 8 мая, когда мужчина был в гостях у знакомого, туда ворвались сотрудники ОМВД по Нурлатскому району Динар и Ленар Гафиятовы, обвинив мужчин в ограблении магазина. Сначала они доставили их в отдел, а затем Идриса увезли на ферму своего отца в село Новое Демкино соседнего Аксубаевского района, где заставили ухаживать за скотом и выполнять другую грязную работу.

– Они сразу предупредили меня, что я не первый и не последний, кого они насильно заставили работать на отцовской ферме. Что убежать не удастся, за попытку побега меня будут бить. Ни родных, ни знакомых в этом селе у меня нет, за помощью обратиться было не к кому, - рассказал Идрис.

По его словам, нужно было ухаживать за пятью быками и четырьмя коровами с 4 часов утра и до полуночи. Мужчину постоянно избивали братья и их отец, "били в основном в грудь и по ребрам", "кормили в общем-то ничего, но мясо давали очень редко". В один из дней Идрис возмутился тем, что его хотели заставить чистить туалет, после этого ему ошпарили руки кипятком.

В таком режиме мужчина работал с 8 по 28 мая. На свободу выйти мужчине удалось благодаря своей сестре Зухре Султановой из Альметьевска, которая начала его поиски и подала заявление в правоохранительные органы. После этого братья-полицейские сначала доставили его в отдел полиции, чтобы прекратить розыскное дело, а затем вновь отправили работать на ферму. Лишь после повторного заявления о пропаже мужчины полицейские оставили его около родного села и уехали, пригрозив никому не говорить.

После долгих уговоров сестры мужчина в минувший понедельник все-таки обратился в Следственный комитет, где после его заявления начали проверку. Свою проверку начало и МВД по РТ.