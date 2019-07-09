Мужа похитившей 20 млн рублей кассира задержали после съемок «Пусть говорят»

В Уфе после прилета из Москвы со съемок шоу "Пусть говорят" в аэропорту задержали Марата Хайруллина, мужа подозреваемой в хищении 20 миллионов рублей из банка кассира Луизы Хайруллиной. Об этом сообщает РИА Новости.

- В аэропорту Уфы задержали мужа кассирши Марата Хайруллина. Он приехал из Москвы, где участвовал в телешоу, полиция его ждала на аэровокзале, зная, что он прилетит из столицы, - цитируются слова источника.

Ранее полицейские его уже допрашивали, но на тот момент он имел статус свидетеля, поэтому его отпустили из полиции. Сейчас все может измениться.

Напомним, в ходе шоу "Пусть говорят" мужчина рассказал, что все деньги он проиграл за 2 года в букмекерских конторах. При этом он был готов к тому, что его после этого выпуска задержит полиция. Выпуск шоу выйдет сегодня в 19:50.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая, в конце прошлой недели ее вместе с семьей нашли в Казани.