Первые кадры: муж пойманной в Казани кассирши банка выступил на «Пусть говорят»

Марат Хайруллин, муж похитившей из банка 20 млн рублей кассира банка в Башкирии Луизы Хайруллиной, накануне принял участие в съемках шоу "Пусть говорят", первые кадры появились на сайте Первого канала.

По словам мужчины, все деньги он проиграл за 2 года в букмекерских конторах.

- Уговорил первый раз ее взять 50 тысяч рублей. Я хотел отыграться, закрыть все долги. Пришлось брать второй раз - история повторилась. Третий-четвертый - пошло-поехало. Снежным комом набралось эти 25 миллионов, - рассказал Марат Хайруллин.

В Казани, куда сбежала семья, они сняли пять квартир, жили в одной из них на улице Чуйкова.

Программа с выступлением Марата Хайруллина в эфир выйдет сегодня в 19:50.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая, ее подозревают в том, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, свыше 20 млн рублей. В конце прошлой недели ее вместе с семьей нашли в Казани.