Задержание кассира банка, похитившей 20 млн рублей, сняли на видео

На сайте МВД появилось оперативное видео задержания в Казани в квартире по улице Чуйкова кассира Луизы Хайруллиной из Башкирии, подозреваемой в хищении свыше 20 миллионов рублей у банка в Салавате.

Женщину задержали накануне, похищенных денег у нее при себе не нашли.

Ранее сообщалось, что полиция везет кассира вместе с семьей в Уфу, в отношении мужа Хайруллиной, Марата, решение о возможном возбуждении уголовного дела будет принято после предварительного опроса мужчины.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая, ее подозревают в том, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей.