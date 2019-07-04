Задержание кассира банка, похитившей 20 млн рублей, сняли на видео

На сайте МВД появилось оперативное видео задержания в Казани в квартире по улице Чуйкова кассира Луизы Хайруллиной из Башкирии, подозреваемой в хищении свыше 20 миллионов рублей у банка в Салавате.
Женщину задержали накануне, похищенных денег у нее при себе не нашли.
Ранее сообщалось, что полиция везет кассира вместе с семьей в Уфу, в отношении мужа Хайруллиной, Марата, решение о возможном возбуждении уголовного дела будет принято после предварительного опроса мужчины.
Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая, ее подозревают в том, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей.
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