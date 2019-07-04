Кассира банка, сбежавшую с 20 млн рублей, выдали ее дети

Кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, похитившую более 20 миллионов рублей, выдали собственные дети, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один из детей кассира позвонил своему деду.

- Правоохранительные органы сумели отследить звонок и по нему вычислили съемную квартиру в Казани, где женщина скрывалась вместе с мужем и детьми, - говорится в сообщении.

Напомним, женщина скрывалась в квартире по улице Чуйкова.

Оперативники задержали подозреваемую, когда она выходила из квартиры, похищенных 24 млн рублей пока не нашли. Сейчас полиция везет кассира вместе с семьей в Уфу, в отношении мужа Хайруллиной, Марата, решение о возможном возбуждении уголовного дела будет принято после предварительного опроса мужчины, отмечает "Реальное время".

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая, ее подозревают в том, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей.