В центре Казани продали офис «Спурт» банка

В центре Казани был продан с торгов офис банка "Спурт", его за 270,3 млн рублей купила компания "Связьинвестнефтехим". Об этом сообщает "Интерфакс".

Площадь здания составляет 3,2 тысячи квадратных метров, вместе с ним продавались земельные участки по 2,7 тысяч квадратных метров.

Отметим, единственным акционером "Связьинвестнефтехима" является Татарстан.

Ранее сообщалось, что в Вахитовском районном суде Казани осудили экс-главу банка "Спурт" Евгению Даутову, ее приговорили к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима.