В Казани экс-главу банка «Спурт» осудили более чем на 3 года колонии

В Вахитовском районном суде Казани сегодня осудили экс-главу банка "Спурт" Евгению Даутову, ее приговорили к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Об этом стало известно сегодня на заседании.

Женщину признали виновной в фальсификации финансовых документов учета и злоупотреблении полномочиями, сумма ущерба составила 2,89 млрд рублей.

Прокуратура просила осудить Евгению Даутова на 6 лет лишения свободы.

Напомним, 21 июля Центробанк отозвал лицензию у "Спурт банка". После он был признан банкротом. По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ. На конец прошлого года основными акционерами банка являлись его бывший председатель правления Евгения Даутова (30%), Европейский банк реконструкции и развития (28,25%), заместитель гендиректора ОАО "ТАИФ", бывший председатель совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" Владимир Бусыгин (14%), "Нижнекамскнефтехим" (5%), Газпромбанк (3%).

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.