Убийство диспетчера в Альметьевске попало на видео

В Альметьевске сняли на видео убийство 37-летней диспетчера 42-летним водителем автобуса, запись с камеры видеонаблюдения появилась в Сети.

Напомним, у мужчины накануне был отгул, он занимался ремонтом автобуса и пил алкоголь. После этого он начал ругаться со знакомой диспетчером, сначала их разняли очевидцы, но после мужчина вернулся с ножом и ударил женщину в шею и живот.

После этого мужчина сбежал, его нашли в салоне автобуса в одном из боксов и задержали.

Пострадавшая скончалась в больнице.

Сам убийца ранее был судим за побои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.