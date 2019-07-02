В РТ водитель автобуса, убивший женщину, пил и ремонтировал автобус перед этим

В Росгвардии прокомментировали смерть 37-летней диспетчера в Альметьевске, где накануне ее в ходе ссоры из-за ревности зарезал 42-летний водитель автобуса, подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

У водителя в этот день был отгул, он занимался ремонтом автобуса и пил алкоголь.

- В какой-то момент он решил выяснить отношения со своей знакомой, работавшей здесь же кассиром. Началась ссора с взаимными оскорблениями и дракой. Очевидцы разняли ссорившихся. Мужчина ушел, но вернулся уже с ножом и нанес женщине несколько ударов в область шеи и живота, - сообщили в Росгвардии.

После этого мужчина сбежал, гвардейцы нашли его в салоне автобуса в одном из боксов. Он был задержан.

Пострадавшая скончалась в реанимации. Ранее сообщалось, что у водителя что были судимости за побои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Источник фото