Смерть виновника громкого ДТП Артема Точилкина: в СКР сообщили подробности

В Следственном комитете РТ прокомментировали смерть 26-летнего Артема Точилкина, виновника громкого ДТП в Казани в 2012 году, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, днем 25 июня 2019 года в цехе металлоконструкций на улице Кулагина был найден мертвым фотограф, который приехал в цех, чтобы отснять материал для буклетов.

- Несмотря на то, что в помещении никого из рабочих не было, в какой-то момент он поднялся на площадку обслуживания кран-балок и задел руками троллей, предназначенный для передачи электрической энергии, - сообщили в СК.

В результате фотограф скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, в апреле 2012 года первокурсник Российской академии правосудия Артем Точилкин на BMW выехал на полосу встречного движения, врезался в припаркованный автомобиль, обе машины отбросило на остановку автобуса, где стояли люди. В результате погибла 26-летняя девушка, стоявшая на остановке. Точилкин находился в состоянии наркотического опьянения, но свою вину признал частично. Его осудили к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.