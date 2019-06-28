В Казани убило током виновника резонансного ДТП Артема Точилкина

В Казани во время фотосъемки в производственном цехе на улице Кулагина погиб 26-летний Артем Точилкин, виновник резонансного ДТП, информацию из соцсетей подтвердил источник портала.

По данным ProKazan.ru, инцидент случился 25 июня в 12 часов в цеху "Татагромодуль". Артема Точилкина, который подрабатывал фотографом, пригласили провести съемку, он решил не дожидаться владельца предприятия, находясь на высоте, он получил удар током и рухнул вниз.

Прибывшие врачи помочь ему не смогли.

Напомним, вечером 22 апреля 2012 года Точилкин, двигаясь по улице Пушкина на BMW 3-й серии, выехал на "встречку" и врезался в Ford. После удара обе машины отбросило на остановку, где стояли люди. В результате пострадали два человека. 38-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, а 26-летняя Елена Смолягина на "скорой" была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что парень управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам колонии-поселения.