В Татарстане один из миллиардеров решил уйти в отставку

Миллиардер и генеральный директор группы компаний "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов решил уйти в отставку, сообщают "Ведомости".

- Специально я преемника не готовил, но с замов, начальников управлений, генеральных директоров заводов я спрашиваю не меньше, чем с себя. И думаю, любой из них готов сегодня встать на мое место. Только будут лучше работать. Потому что уже нужно больше работоспособности, чтобы использовать тот опыт, который у нас накопился. Да, я могу кому-то стать помощником или советником, но все равно время дает о себе знать. И второе: мне очень хочется поучаствовать в становлении новой команды ТАИФ, - сообщил он.

При этом он не стал называть конкретные даты своего ухода в отставку.

Шигабутдинов возглавляет ТАИФ с момента основания компании в середине 1990-х.

Ранее сообщалось, что Альберт Шигабутдинов с состоянием в 1,2 млрд долларов является одним из богатейших жителей Татарстана по версии Forbes.