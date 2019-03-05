Forbes: сыновья Шаймиева за год стали богаче на 100 млн долларов

Самые богатые жители Татарстана - сыновья первого президента Татарстана Айрат и Радик Шаймиевы, за год стали богаче на 100 млн долларов, такие данные содержатся в рейтинге Forbes.

В прошлом году состояние каждого из братьев оценивалось в 1,2 млрд долларов, в этом году оно увеличилось до 1,3 млрд долларов. В российском рейтинге они поделили 69-е место с другими бизнесменами, а в мировом списке миллиардеров они заняли 1717 позицию.

Самым богатым человеком планеты второй год подряд является американский предприниматель, основатель и глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием в 131 млрд долларов. На втором месте остается основатель Microsoft Билл Гейтс (96,5 млрд долларов). От России в рейтинг 2019 года попали 93 человека, чей совокупный капитал, по оценкам журнала, составил 421 млрд долларов. Самым богатым жителем России с 24 млрд долларов стал основной акционер "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон.

Среди жителей Татарстана в списке находятся глава совета директоров холдинга ТАИФ Рустем Сультеев и гендиректор Альберт Шигабутдинов, их состояние оценивается в 1,2 млрд долларов у каждого.

Радик и Айрат Шаймиевы — сыновья первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. С 1991 года группа ТАИФ, в которой братьям принадлежит по 12% акций, стала акционером крупнейших предприятий региона, включая «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и ТГК-16. Айрат Шаймиев с 1996 года руководит компаниями, связанными с дорожным строительством в Татарстане.