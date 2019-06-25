Стало известно, кто построит 800 метров дороги в Казани за 2,3 млрд рублей

ООО "Мосты Республики Татарстан" выиграло тендер на строительство участка Большого казанского кольца протяженностью 800 метров - от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисовской в Казани, компания стала единственным претендентом на контракт.

Стоимость строительства участка составит 2,3 млрд рублей,проезжая часть должна быть шириной по 7,25 м в каждую сторону и состоять из шесть полос, а также иметь разделительную полосу для трамвайных путей шириной 9,5 м. Работы должны завершиться к 2020 году.

Компания "Мосты РТ" была создана в 2015 году и принадлежит Айдару Ахметову, уставный капитал составляет 10 тыс. руб. С 2016 года компания заключила 31 контракт на строительство дорожных и монтажных работ на общую сумму 1,9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что для строительства Большого казанского кольца в Казани собираются снести здания на более чем 100 земельных участках, который будут изъяты у жителей города в 2019 году. "В 2019 году планируется проведение работ по изъятию более 100 земельных участков для муниципальных нужд: под строительство автодороги по трассе "Большое Казанское кольцо", участок от улицы Мидхата Булатова до улицы Техническая", – говорится в документе.