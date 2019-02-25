В Казани для строительства кольцевой дороги хотят снести дома на сотне участков

Для строительства Большого казанского кольца в Казани собираются снести здания на более чем 100 земельных участках, который будут изъяты у жителей города в 2019 году. Об этом говорится в отчете о деятельности Исполкома Казани.
- В 2019 году планируется проведение работ по изъятию более 100 земельных участков для муниципальных нужд: под строительство автодороги по трассе «Большое Казанское кольцо», участок от улицы Мидхата Булатова до улицы Техническая – говорится в документе.
комментарии
Пилил лес в Сибири. Поймали. На суде прокурор говорил про какую-то мать природу и что пилить лес не хорошо. В общем, посадили. Пилю лес в Сибири.
Пусть строят как можно быстрей.
А хозяев участков не обидеть компенсациями за каждую сотку земли.